Trovato morto il ragazzo di 21 anni disperso sul monte Legnone Purtroppo il giovane di 21 anni disperso da ieri sul monte Legnone a Lecco è stato trovato morto: a dare l’allarme erano stati alcuni conoscenti che non lo avevano visto rientrare dall’escursione.

A cura di Giorgia Venturini

È stato ritrovato morto il ragazzo di 21 anni di cui non si avevano più sue tracce dal pomeriggio di ieri 4 gennaio dopo che esca uscito per una escursione sul monte Legnone di Lecco. Purtroppo la triste scoperta è avvenuta verso mezzogiorno di oggi. Le ricerche erano scattate verso le 16.30 di ieri quando dei suoi conoscenti, non vedendolo tornare, hanno iniziato a preoccuparsi: l'esito delle ricerche è arrivato solo qualche ora dopo dal momento che le condizioni di atmosferiche non permettevano di svolgere le ricerche dall'alto. Gli uomini del soccorso alpino hanno iniziato l'ascesa del mondo a piedi e senza un supporto dall'alto.

Ritrovato in un canalone sul Monte Legnone

Impegnati nelle ricerche sono stati soprattutto di due squadre Saf e una tas (topografica applicata al soccorso) dei Vigili del Fuoco. Sul monte erano attive anche le ricerche anche da parte del soccorso alpino e dei carabinieri. A dare la triste notizie è stato il soccorso alpino della Lombardia sulla pagina Facebook: "Ritrovato senza vita poco dopo mezzogiorno il ragazzo di 21 anni di Saronno, in provincia di Varese, disperso dal 3 gennaio 2022. Il suo corpo è stato individuato alla base del canale Ovest, sul Monte Legnone. In base a una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane è precipitato dall’alto, probabilmente dalla cima. Le operazioni di recupero sono tuttora in corso e sono molto complesse per le condizioni meteorologiche e ambientali, con neve e vento forte". Ora tutto Saranno piange il 21enne: resta ancora da capire cosa sia successo. Se il giovane è scivolato e è stato colpito da un malore.