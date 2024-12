video suggerito

Esce per un’escursione con due amici e precipita in un dirupo per 20 metri: morto 59enne Un escursionista di 59 anni è morto cadendo in un dirupo sulle Orobie Bergamasche nella mattinata del 4 dicembre. L’uomo era uscito insieme a due amici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 59enne è morto nella mattinata di oggi, mercoledì 4 dicembre, al Pizzo dei Tre Confini, sulle Orobie Bergamasche. Stando a quanto ricostruito, l'uomo era uscito per un'escursione insieme a due amici quando, per motivi ancora da chiarire, sarebbe precipitato in un dirupo per circa 20 metri. All'arrivo dei soccorritori, il 59enne era già deceduto.

A chiamare i soccorsi sono stati proprio i due amici del 59enne qualche minuto prima delle 10 del 4 dicembre. Residente a Carobbio degli Angeli, l'uomo stava facendo un'escursione nella zona del Pizzo dei Tre Confini, in località Lizzola di Valbondione (in provincia di Bergamo). Ad un certo punto, sarebbe precipitato in un dirupo per 20 metri, probabilmente scivolando in un punto insidioso.

Il 59enne è stato raggiunto pochi minuti più tardi dal personale del Soccorso alpino e dall'elisoccorso decollato da Sondrio. All'arrivo dei sanitari, insieme ai carabinieri della Compagnia di Clusone, l'escursionista era già deceduto per le gravi ferite riportante nella caduta. La salma è stata già riconsegnata ai familiari. Il magistrato di turno ha dato il nullaosta alla sepoltura, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti sul corpo.