Esce per una passeggiata in montagna e non rientra: escursionista trovata morta a San Nazzaro Tragedia in montagna: una donna di 57 anni è morta durante un’escursione nei pressi di San Nazzaro Val Cavargna, piccolo paese in provincia di Como in cui era residente. La vittima era uscita sabato per una passeggiata e non era più rientrata a casa: il suo corpo senza vita è stato trovato in fondo a una scarpata.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

È finita in tragedia la vicenda della scomparsa di una donna di 57 anni, residente a San Nazzaro Val Calvargna, piccolo comune in provincia di Como. Il corpo senza vita della donna è stato infatti ritrovato sul fondo di una scarpata: si presume che sia precipitata per circa 150 metri e che sia morta sul colpo. La 57enne risultava dispersa dal pomeriggio di venerdì: era uscita dalla sua abitazione per fare una passeggiata in montagna ma non era più rientrata a casa. I famigliari, preoccupati, avevano allertato i soccorsi ed erano così iniziate le ricerche della 57enne.

La donna risultava dispersa da venerdì pomeriggio

Per oltre 24 ore non si è riuscito a trovare una traccia riconducibile alla 57enne. Poi, nella serata di sabato 31 luglio, alcuni testimoni hanno riferito di averla vista lungo il sentiero poco distante dal piccolo centro abitato. Immediatamente le ricerche delle squadre del Soccorso alpino si sono concentrate proprio in quella zona, dove sono stati ritrovati prima una borsa e poi una scarpa riconducibili alla 57enne. Il corpo della donna, ormai senza vita, è stato ritrovato oltre cento metri più in basso, nella scarpata che costeggia il sentiero. I tecnici del soccorso alpino sono riusciti a recuperare la salma nonostante sulla zona si stesse abbattendo un temporale molto forte: il medico ha constatato il decesso e la salma della 57enne è stata successivamente trasferita in camera mortuaria. La vittima si chiamava Rita Bari ed era residente nel piccolo paese: si presume che possa aver perso l'equilibrio mentre stava percorrendo il sentiero, per cause non accertate, e che sia precipitata nella scarpata, morendo a causa dei traumi riportati nella caduta.