Esce per una passeggiata in montagna e scompare: disperso da 5 giorni il 39enne Federico Lugato Da cinque giorni non si hanno più notizie di Federico Lugato, 39enne residente a Milano. L’uomo era in vacanza nella Val di Zoldo, in Veneto: lo scorso 26 agosto è uscito da solo per una passeggiata tra i monti e non è più tornato. La moglie ha diffuso diversi appelli su Facebook chiedendo a volontari e volontarie di unirsi alle ricerche, ma finora non si sono avute notizie del 39enne.

A cura di Francesco Loiacono

Da ormai cinque giorni non si hanno più notizie di Federico Lugato, 39enne veneziano di nascita ma residente a Milano. L'uomo lo scorso 26 agosto si trovava in Veneto, in vacanza, nella Val di Zoldo, quando è uscito per una passeggiata tra i monti del Gruppo del Tamer-San Sebastiano. Da allora, però, non ha più dato sue notizie. La prima a dare l'allarme, facendo scattare le ricerche, è stata la moglie del 39enne, Elena Panciera: "È scomparso durante una passeggiata in montagna giovedì 26: partito intorno alle 9 da Pralongo, doveva rientrare per pranzo. Una passeggiata talmente facile che è partito da solo – ha scritto lo donna su Facebook -. Ma lui è la persona più in gamba che conosca. È una specie di MacGyver. È allenato, forte di fisico e di testa. Ex scout, sa riparare qualsiasi cosa. Ha fatto corsi di Primo Soccorso, arrampicata, perfino parkour in passato. Ecco perché per me è da qualche parte, vivo, malconcio, che ci aspetta. Perché se dovessi scommettere su chi può sopravvivere a un'apocalisse zombie punterei tutto su di lui. Oggi siamo tanti a cercarlo, oltre ai soccorsi ufficiali. Gente da tutto il nord Italia: amiche e amici, escursioniste ed escursionisti esperti. Sono sicura che Federico è lì fuori che ci aspetta. Non lasciamolo solo".

L'appello condiviso anche dal presidente Luca Zaia

Ogni giorno la moglie di Federico sta rinnovando gli appelli ai volontari per cercarlo: "Le forze ufficiali non stanno lasciando nulla di intentato: elicotteri, droni anche a infrarossi, cani anche molecolari – ha scritto oggi -. Tante persone ci stanno aiutando, ma non è ancora bastato. Servono volontarie e volontari esperti anche oggi e finché non troviamo Federico. Il coordinamento è in collaborazione con i soccorsi ufficiali e perfettamente in sicurezza. Ci muoviamo ogni giorno dal campo di calcio di Pralongo, in Val di Zoldo, in provincia di Belluno, dalle 7. Stiamo cercando anche persone che possono aver incontrato Federico sul sentiero nella mattinata di giovedì 26 agosto. Grazie a chi deciderà di aiutarci. Federico è lì fuori che ci aspetta".

L'appello per aiutare a ritrovare il 39enne è stato condiviso anche dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato anche come al momento della scomparsa Federico Lugato indossasse pantaloni corti grigi o verdi, una felpa blu con sotto una t-shirt rossa o viola. Il 39enne è alto un metro e ottanta, ha occhi verdi e capelli castani. Chiunque lo avesse incrociato o avesse sue informazioni può contattare i carabinieri.