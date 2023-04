Esce per un giro in bici, ma perde l’equilibrio e viene travolto da un pullman: morto un ciclista Alessandro Cadei era uscito per un giro in bici con gli amici al lago d’Iseo. Lungo via Bonetti, però, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto mentre stava arrivando un pullman che lo ha travolto.

Un ciclista è morto nella tarda mattinata di oggi, sabato 29 aprile, dopo essere stato travolto da un autobus. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 in via Bonetti, a Gorlago in provincia di Bergamo, lungo l'ex strada provinciale 89. Si chiamava Alessandro Cadei, 73enne residente a Villongo, che era uscito con una comitiva di amici per un giro in bicicletta sul lago d'Iseo. L'autista del pullman, invece, stava tornando in sede dopo un controllo dall'elettrauto.

La dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente è stato fatto arrivare l'elisoccorso da Brescia, oltre all'ambulanza, ma per il 73enne non c'è stato nulla da fare. I rilievi e gli accertamenti del caso sono stati affidati alla polizia locale dell'Unione comunale dei Colli, impegnati anche a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Stando alle prime testimonianze, ancora da approfondire e verificare, pare che il pullman stesse percorrendo via Bonetti in direzione Montello/Chiuduno quando il ciclista ha perso il controllo delle due ruote. Forse perché ha colpito un tombino, si sarebbe staccato dalla comitiva e sarebbe caduto verso il mezzo pesante che era in fase di sorpasso.

L'intervento dei soccorsi

A chiamare il 118 sono stati gli amici che stavano girando in bicicletta con lui. Sono intervenuti per prestare i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo dei sanitari.

L'impatto è stato violento e il 73enne è morto poco dopo. Gli operatori hanno tentato di rianimarlo, ma poi hanno dovuto constatarne il decesso. L'autista del pullman della ditta Palosco, invece, è stato soccorso perché sotto choc per quanto accaduto.