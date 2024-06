video suggerito

Esce di strada e si ribalta con l'auto in un campo a Suisio: un morto e un ferito gravissimo Un uomo di 37 anni è morto in un incidente stradale nella notte a Suisio, in provincia di Bergamo: ha perso il controllo della macchina che si è ribaltata in un campo. A bordo anche un uomo di 47 anni in gravissime condizioni.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nella notte nella Bergamasca. Verso le 2.20 un'auto stava percorrendo una delle strade di Suisio quando è uscita di strada e si è ribaltata in un campo. I due passeggeri a bordo della macchina sono stati catapultati fuori dal mezzo e uno dei due è morto poco dopo. Si tratta di un uomo di 37 anni originario dell'India. Il connazionale che viaggiava con lui, 47 anni, è stato accompagnato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Purtroppo per il 37enne nulla sono serviti i tentativi per salvargli la vita.

Sul posto oltre a tutti i sanitari del 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco di Dalmine e i carabinieri di Treviglio. Spetta ora ai militari cercare di capire cosa sia successo nel dettaglio: da una prima ricostruzione di quanto accaduto non sembrerebbero coinvolte altre macchine. Fondamentali potranno essere i video delle telecamere di video sorveglianza della zona.