Scontro tra auto e camion in provincia di Bergamo: una donna è morta sul colpo Incidente stradale a Treviolo, in provincia di Bergamo: un'auto si è scontrata con un camion. Nell'impatto è morta sul colpo una donna.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: vigili del fuoco

Nella mattinata di oggi, martedì 28 maggio, si è verificato un incidente stradale sul tratto di superstrada che attraversa il territorio di Treviolo, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un'automobile si è scontrata con un camion e nell'impatto è morta una donna.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'incidente è avvenuto sulla strada 342 intorno alle cinque del mattino. La vittima era alla guida dell'autovettura quando si è scontrata con il camion. Sono stati subito chiamati i medici e i paramedici del 118. Purtroppo, nonostante il loro tempestivo intervento, per la donna non c'era nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Non è chiaro se il conducente del camion abbia o meno riportato ferite.

Nel frattempo i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e una squadra della Centrale di Bergamo hanno bonificato l'area e messo in sicurezza i mezzi. Gli agenti della polizia stradale di Bergamo hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Sembrerebbe che la donna si sia accorta all'ultimo istanza del mezzo pesante fermo: si è quindi schiantata contro la parte posteriore sinistra e poi è rimbalzata contro il new jersey.

Per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il tratto di strada è stato chiuso al traffico: si sono quindi registrate code molto lunghe sull'Asse interurbano.