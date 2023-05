Esce di strada con la sua moto: grave un uomo, è in prognosi riservata Un uomo di 51 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada: è ricoverato a Bergamo in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 27 maggio, in Lombardia. In provincia di Bergamo un uomo di cinquantuno anni è stato ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Stando a una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo della sua moto e sia caduto rovinosamente a terra. Sul posto i soccorsi, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

L'uomo avrebbe perso il contro del suo motorino

Il cinquantunenne, di cui per il momento non è stato diffuso nome e cognome, sarebbe originario di Martinengo, ma da diverso tempo sarebbe residente a Villa d'Almé. Poco dopo le 15 di oggi si trovava a Chignolo d'Isola e più precisamente in via Donizetti. A un certo punto, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del suo motorino – sarebbe un Malagutti F12 Phantom – e sarebbe uscito di strada.

È ricoverato in prognosi riservata

Non è chiaro quindi se all'origine ci sia un malore o altro. In ogni caso, a trovarlo a terra e in stato di incoscienza è stata propria una pattuglia della polizia locale che è passata da quella strada per puro caso. Sono stati così loro a richiedere l'intervento dei medici e i paramedici del 118. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari.

Considerato però che era privo di coscienza e che le sue condizioni erano molto gravi, è stato inviato anche un elicottero. Il cinquantunenne è stato così fatto salire al bordo del velivolo che lo ha portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ricoverato: la sua prognosi, al momento, è riservata.