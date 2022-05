Esce di strada con il suo suv e finisce in un canale pieno d’acqua: muore annegato Nulla sono serviti i tentativi di salvare un uomo di 42 anni finito in un canale pieno d’acqua con il suo suv: l’automobilista è morto annegato.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragico pomeriggio a Sustinente, in provincia di Mantova. Qui verso le 18.30 di ieri domenica 15 maggio un automobilista ha perso il controllo del suo suv ed è finito in un canale di irrigazione pieno d'acqua. Subito sono scattati i soccorsi ma per lui non c'è stato nulla da fare: l'uomo è morto annegato dopo essere stato intrappolato nella sua auto senza la possibilità di uscire.

La dinamica dell'incidente

Come riportano i media locali, la vittima è il 42enne Gheorghe Moisa, originario della Romania e residente a Roncoferraro. A dare l'allarme sono stati gli altri automobilisti che hanno assistito alla scena. Subito si sono precipitati verso l'auto ma hanno trovato il corpo del 42enne probabilmente già morto. Sul posto poco dopo sono arrivati anche i sanitari del 118: inutili però i tentativi di rianimare la vittima. Ora spetterà alla polizia stradale cercare di ricostruire passaggio per passaggio di quanto accaduto. Sembra molto probabile però che l'uomo abbia subito dei gravi traumi dovuti all'incidente ma che la morte sia avvenuta per annegamento. Resta anche da capire se l'uomo non aveva già perso conoscenza prima di restare incastrato nell'auto e perché il 42enne sia uscito di strada: forse colpito da un malore o per una manovra sbagliata. Intanto il corpo e l'auto sono stati recuperati grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Auto finisce in un torrente nel Bresciano

Lo scorso aprile un auto era finita fuori strade e si era ribaltata all'interno di un ruscello a Monno, nel Bresciano. A bordo dell'automobile c'era una coppia di anziani, un uomo di 84 anni e una donna di 72 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo. L'84enne è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della vettura e non riusciva ad uscire in autonomia. I pompieri sono riusciti a mettere in salvo entrambi e li hanno affidati alle cure dei sanitari del 118. Sul posto è arrivata un'eliambulanza decollata da Sondrio, che ha trasportato l'anziano al pronto soccorso dell'ospedale di Sondalo in codice giallo. Stando a quanto si apprende, le sue condizioni di salute fortunatamente non sono gravi e non è in pericolo di vita. La moglie ha riportato soltanto ferite lievi ed è stata medicata sul luogo dell'incidente.