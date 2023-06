Esce di casa per andare al lavoro e si schianta con un’altra auto, morto il 48enne Piergiovanni Finazzi Il 48enne Piergiovanni Finazzi è deceduto in seguito a un incidente frontale. A bordo dell’altra auto c’era un 21enne, ora ricoverato in ospedale in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

Piergiovanni Finazzi (foto da Instagram)

Piergiovanni Finazzi è deceduto ieri mattina, domenica 11 giugno, in un incidente stradale lungo la strada provinciale Francesca. Era appena uscito di casa per andare al lavoro, quando è rimasto coinvolto in uno schianto frontale appena un chilometro dopo a Spirano, in provincia di Bergamo. Sportivo e appassionato di skyrunning, il 48enne lascia la moglie e due figli di 19 e 25 anni.

L'incidente a meno di un chilometro da casa

L'incidente è avvenuto intorno alle 6:30 di ieri. A bordo della sua Kia Ceed, Finazzi si stava dirigendo al supermercato Unes di Trezzano Rosa dove appena il giorno prima era stato nominato responsabile del reparto salumeria dopo aver lavorato in altre sedi sempre della Bergamasca.

Il supermercato dista non più di 20 minuti dalla sua abitazione, ma il 48enne non ha percorso nemmeno un chilometro quando si è scontrato frontalmente con un'Audi A3. Alla guida c'era un ragazzo di 21 anni di origini romene che al momento di trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII. All'arrivo dei sanitari era incosciente e sarebbe ancora in pericolo di vita.

L'arrivo dei soccorsi e le indagini

Sul luogo dello schianto sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori del 118 con l'elisoccorso. Finazzi, però, è deceduto poco dopo per le ferite riportate. I carabinieri di Urgnano e del nucleo Radiomobile di Treviglio ora stanno indagando per capire chi dei due ha invaso l'altra corsia e per quale motivo.

Non è stata ancora fissata una data per i funerali di Finazzi La Procura, infatti, ha disposto un esame autoptico sul suo corpo. Una volta terminati gli accertamenti, sarà rilasciato il nullaosta.