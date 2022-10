Esce con alcuni amici per andare in cerca di funghi: Luigi è morto dopo essere precipitato per metri Luigi era uscito per un’escursione in compagnia di alcuni amici: a un certo punto, mentre si trovavano nella provincia di Sondrio, è precipitato morendo poi sul colpo.

È morto dopo essere precipitato per alcuni metri. Luigi Ezio Scarpellini era uscito nella mattinata di ieri, mercoledì 12 ottobre, con alcuni amici per andare in cerca di funghi. Il gruppo si era diretto nei boschi di Colorina, in provincia di Sondrio, per trascorrere una giornata in compagnia e relax. A un certo punto, nella zona della Valmadre, è avvenuta la tragedia.

Stava facendo un'escursione con un gruppo di amici

Il gruppo ha raggiunto il versante bergamasco delle Orobie per dirigersi verso la zona della Colorina. A un certo punto, durante l'escursione, la squadra si è divisa nella speranza di poter trovare più funghi.

Il 71enne – che in passato aveva lavorato per Siad (gruppo chimico italiano) ed era originario di Sabbio, frazione di Dalmine della provincia di Bergamo – potrebbe aver perso l'equilibrio a causa di un piede appoggiato male. Il tutto sarebbe stato purtroppo favorito dal terreno abbastanza umido e scivoloso.

Gli amici hanno allertato, intorno alle 9 del mattino, i soccorsi.

Per il 71enne non c'è stato nulla da fare

Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118 con un elicottero del soccorso alpino, i militari del Sagf della Guardia di Finanza – che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda – e i vigili del fuoco.

Nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 71enne non c'è stato nulla da fare: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Le ferite riportate erano troppo gravi. L'uomo lascia così la moglie Ornella. La salma è stata portata all'ospedale di Sondrio in attesa di poter essere restituita ai familiari.