Era un clochard di passaggio l’uomo travolto e ucciso da un camion nel retro di un supermercato a Codogno
Era un clochard l'uomo di 49 anni morto schiacciato da un camion in movimento nel retro del supermercato Famila a Codogno. L'incidente è avvenuto alle prime ore di questa mattina, martedì 4 agosto, intorno alle 5. Al momento per quanto riguarda la vittima si sa solo che fosse un senza fissa dimora. Ancora sconosciute le sue generalità e la sua nazionalità, a cui le forze dell'ordine stanno cercando di risalire.
L'allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono giunti i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Presenti un'automedica e un'ambulanza con personale specializzato del 118. Nonostante la tempestività però, purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorritori era già morto e si è potuto solo constatare il decesso.
Presenti sul posto anche il magistrato di turno e i carabinieri, che nel frattempo, hanno svolto i rilievi. All'inizio si pensava che l'uomo fosse un dipendente del supermercato e solo in un secondo momento si è appreso che si trattava di un passante. I militari sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, episodio su cui c'è ancora poca chiarezza.
La salma invece è stata trasferita nell'obitorio di Pavia dove si svolgerà l'autopsia, che chiarirà cosa possa averne provocato il decesso. Non si ha nessuna notizia né sulle condizioni di chi guidava il camion – che sicuramente sarà ascoltato.