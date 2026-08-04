Era un clochard di passaggio l’uomo travolto e ucciso da un camion nel retro di un supermercato a Codogno

La vittima – un uomo di 49 anni – era un senza fissa dimora di passaggio nel retro del supermercato proprio nel momento in cui camion di scarico merci era intento di una fase di manovra. Sul corpo del 49enne verrà effettuata l’autopsia.

Era un clochard l'uomo di 49 anni morto schiacciato da un camion in movimento nel retro del supermercato Famila a Codogno. L'incidente è avvenuto alle prime ore di questa mattina, martedì 4 agosto, intorno alle 5. Al momento per quanto riguarda la vittima si sa solo che fosse un senza fissa dimora. Ancora sconosciute le sue generalità e la sua nazionalità, a cui le forze dell'ordine stanno cercando di risalire.

L'allarme è stato lanciato immediatamente. Sul posto sono giunti i soccorsi, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Presenti un'automedica e un'ambulanza con personale specializzato del 118. Nonostante la tempestività però, purtroppo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorritori era già morto e si è potuto solo constatare il decesso.

Presenti sul posto anche il magistrato di turno e i carabinieri, che nel frattempo, hanno svolto i rilievi. All'inizio si pensava che l'uomo fosse un dipendente del supermercato e solo in un secondo momento si è appreso che si trattava di un passante. I militari sono ora al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, episodio su cui c'è ancora poca chiarezza.

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La salma invece è stata trasferita nell'obitorio di Pavia dove si svolgerà l'autopsia, che chiarirà cosa possa averne provocato il decesso. Non si ha nessuna notizia né sulle condizioni di chi guidava il camion – che sicuramente sarà ascoltato.