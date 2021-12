Era caduto in una botola mentre lavorava: operaio muore dopo sette mesi dall’incidente sul lavoro A sette mesi dall’incidente sul lavoro, avvenuto a Verano Brianza, è morto l’operaio di 58 anni che era caduto in un botola. A causare il decesso sarebbe stato un malore. Da allora le sue condizioni erano rimaste delicate.

A cura di Ilaria Quattrone

Era caduto in una botola mentre lavorava in un cantiere e oggi, a sette mesi da quell'incidente, è morto nella giornata di domenica 19 dicembre: la vittima è Nazzareno Cristofalo, un operaio di 58 anni. Stando a quanto riportato dal giornale "MilanoToday", il decesso sarebbe stato causato da un malore. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e la corsa in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare. Dopo l'incidente, le sue condizioni sarebbero rimaste delicate.

L'incidente si era verificato lo scorso maggio

L'incidente si era verificato a Verano Brianza, comune in provincia di Monza e Brianza. Lo scorso 13 maggio, il 58enne era caduto in una botola facendo un volo di diversi metri. Era stato soccorso in codice rosso perché trovato in gravi condizioni. L'uomo aveva infatti riportato un trauma cranico e diverse lesioni ed era stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Qui, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica. All'epoca era stato trasferito in pericolo di vita e da allora le sue condizioni sono rimaste delicate.

L'area era stata sottoposta a sequestro preventivo

Il cantiere dove si era verificato l'incidente si trovava in via Preda. L'area, dopo un sopralluogo fatto dai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio, era stata sottoposta a un sequestro preventivo. I medici e i paramedici del 118 lo avevano soccorso con un'ambulanza e un elicottero. Sul posto erano intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Seregno. Restano sconosciute le cause che hanno portato all'incidente.