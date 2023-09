Entrano incappucciati nel ristorante di Lautaro Martinez a Milano: rubato tutto l’incasso Il ristorante di Lautaro Martinez e della moglie Agustina Gandolfo si trova nel cuore del quartiere Brera, Milano. Quattro uomini incappucciati, nella notte tra domenica e lunedì, hanno portato via mille euro dalla cassa.

Risveglio traumatico oggi per Lautaro Martinez, attaccante argentino dell'Inter: è durata poco la gioia per la vittoria schiacciante appena conquistata contro il Milan a San Siro. A poche ore dal derby, nella notte tra domenica e lunedì scorso quattro uomini, incappucciati e vestiti di nero, si sono infatti introdotti di soppiatto nel ristorante del bomber nerazzurro, il Coraje: inaugurato un anno fa, si trova all'angolo tra via Marco Formentini e via Fiori Chiari, nel cuore del quartiere Brera a Milano.

Il bottino? Tutto l'incasso. Che fortunatamente, dal momento che il locale di cucina sudamericana resta chiuso la domenica sera, ammontava "solo" a mille euro in contanti.

L’incursione è stata scoperta intorno alle 11 dai dipendenti del ristorante, arrivati per riassettare durante il giorno libero e costretti invece a dare l’allarme alla proprietaria numero uno ovvero Augustina Gandolfo, moglie di Lautaro e modella, influencer, imprenditrice. E così sono accorsi al Coraje gli investigatori della sezione Antirapine della Squadra mobile e gli specialisti della Scientifica, per rilevare eventuali impronte digitali o tracce biologiche da sviluppare con comparazioni del Dna.

I poliziotti, adesso, sono al lavoro anche sulle telecamere di zona. Gli occhi elettronici sparsi per il quartiere del centro storico, infatti, potrebbero aver immortalato eventuali sopralluoghi da parte dei ladri, avvenuti nei giorni precedenti al colpo.