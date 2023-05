Entrambi i candidati prendono 49 voti, decisiva una scheda nulla: il comune di Bema andrà al ballottaggio Il piccolo comune in provincia di Sondrio è costretto ad andare al ballottaggio perché entrambi i candidati hanno preso lo stesso numero di voti. Ha influito l’annullamento di una scheda.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A norma di legge il ballottaggio alle elezioni comunali sarebbe previsto soltanto per i comuni con più di 15 mila abitanti. Per tutti gli altri il sindaco viene eletto anche se non raggiunge il 50 per cento più uno dei voti. E, ovviamente, la vittoria va al candidato che prende più preferenze. Ma cosa succede se i candidati prendono lo stesso identico numero di voti? È quello che si sono chiesti al termine del (veloce) spoglio nell'unico seggio del comune di Bema, in provincia di Sondrio. Entrambi i candidati hanno infatti ottenuto esattamente il 50 per cento dei voti.

Entrambi i candidati prendono 49 voti

Il sindaco uscente Marco Sutti, della lista civica Per Bema, ha infatti totalizzato la ragguardevole cifra di 49 voti su 139 aventi diritto al voto. Ma la sua sfidante Giovanna Passamonti, della lista civica #Visione comune ne ha raggiunti altrettanti 49. I due candidati hanno quindi esattamente il 50 per cento delle preferenze.

Eppure al comune di Bema sono, rispetto agli aventi diritto, tante le persone che si sono recate al voto: ben 98 su 139. Un dato che equivale al 71,22 per cento di affluenza: ben più della media nazionale che non è arrivata neanche al 60 per cento.

Leggi anche Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco di Arpino: battuti nettamente gli avversari

Bema andrà al ballottaggio

E così il piccolo comune di Bema è costretto ad andare al ballottaggio, nonostante non raggiunga (neanche lontanamente) i 15 mila abitanti. Il ballottaggio si terrà, insieme a tutti gli altri comuni, dopo 15 giorni dalle elezioni e quindi domenica 28 e lunedì 29 maggio.

E pensare che si sarebbe potuti arrivare a vittoria già al primo turno se solo non fosse stata annullata una scheda, che trasforma di fatto quell'ignoto elettore nell'ago della bilancia. Ma chissà che in questi 15 giorni qualcuno dei 41 elettori che non hanno votato non si convinca a recarsi alle urne. E a quel punto il rischio è di finire di nuovo con un pareggio.