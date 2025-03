video suggerito

Entra in una villa abbandonata a Lovere e precipita dal terzo piano: grave un 15enne Un 15enne è precipitato per 5 metri dal terzo piano di Villa Gregorini, un edificio abbandonato di Lovere (Bergamo). Il ragazzo è ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Un 15enne è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto dal terzo piano di un palazzo abbandonato di Lovere (in provincia di Bergamo) nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 marzo. Il ragazzo si sarebbe introdotto a Villa Gregorini, una residenza abbandonata e circondata da un muro di cinta. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il 15enne è precipitato dal terzo piano fino a pianterreno, riportando contusioni multiple. All'arrivo dei soccorsi, era cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 del 3 marzo all'interno di Villa Gregorini, un vecchio edificio abbandonato in via Paglia, non lontano dal centro di Lovere. La ricostruzione della dinamica di quanto accaduto è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Clusone, arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco volontari di Lovere, la Croce Blu di Lovere e l'eliambulanza.

Pare che il 15enne si trovasse al terzo piano della struttura, quando il pavimento gli è ceduto sotto i piedi facendolo precipitare per circa cinque metri. Non è ancora chiaro se il ragazzo fosse solo al momento dell'incidente.

All'arrivo dei sanitari, il 15enne era cosciente. Dopo le prime cure, i sanitari lo hanno trasportato in condizioni serie all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in prognosi riservata. Il ragazzo avrebbe riportato contusioni multiple, ma non sarebbe in pericolo di vita.