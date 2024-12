video suggerito

Entra in una casa per rubare e viene sorpreso da una 14enne, interviene il padre: arrestato Un ladro è stato sorpreso da una 14enne in un appartamento in provincia di Brescia. Dopo aver spintonato la ragazza, l'uomo è stato immobilizzato dal padre ed è stato poi arrestato.

(immagine di repertorio)

Una ragazza di 14 anni si è ritrovata faccia a faccia con un ladro che ha fatto irruzione nella sua casa di Rovato, un comune in provincia di Brescia. Al momento dell'incontro, l'uomo avrebbe spintonato la 14enne, che sarebbe stata salvata dal padre, accorso dopo aver sentito le urla della figlia. Il ladro è entrato nell'abitazione nel cuore della notte, tra il 25 e il 26 dicembre, forse pensando che i proprietari di casa stessero dormendo o che fossero andati in vacanza per le feste natalizie.

Il padre della ragazza, accorso dopo aver sentito le urla della figlia, sarebbe riuscito a immobilizzare l'uomo fino all'arrivo dei Carabinieri della compagnia di Chiari, mentre la 14enne non sembra aver riportato ferite o danni fisici dopo essere stata spintonata. L'aggressore è stato arrestato dai militari con l'accusa di violazione di domicilio e lesioni. In questi giorni sarà sentito, insieme alle vittime, in un processo per direttissima.

Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il ladro si sia intrufolato in casa attorno alla mezzanotte tra Natale e Santo Stefano, dopo aver scavalcato le recinzioni del giardino. Il faccia a faccia con la 14enne sarebbe avvenuto subito dopo, tanto che l'uomo non avrebbe fatto in tempo a rovistare nei cassetti.