Aggredita in casa mentre registra un video su TikTok: si cerca il rapinatore attraverso i social Sabato sera a Mariano Comense (Como) un rapinatore ha fatto irruzione in una casa del centro e ha rubato il telefono a una donna che stava registrando un video su TikTok. I carabinieri stanno cercando di identificare l'aggressore attraverso i profili social della vittima.

Ha fatto irruzione in casa armato di coltello e ha aggredito papà e figlio, poi ha raggiunto la compagna dell'uomo e le ha strappato il telefono davanti agli occhi della figlia di quattro anni, mentre stava facendo un video su TikTok. Alla fine è scappato portandosi via due telefoni. É successo durante la rapina di una casa nel centro di Mariano Comense, in provincia di Como: sul caso stanno indagando i Carabinieri.

La rapina risale alla sera di sabato 21 giugno. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, pare che il ladro abbia suonato al citofono e abbia aggredito con un coltello il proprietario di casa appena gli ha aperto la porta. L'uomo si è difeso e in suo aiuto è accorso anche il figlio. Dopo uno scontro, l'aggressore è riuscito a divincolarsi e ha fatto irruzione nella stanza dove la donna, una 38enne, stava facendo un video su TikTok. Le ha strappato il telefono e ha ferito a un dito il ragazzo, intervenuto per cercare di disarmare il rapinatore. Poi, dopo aver preso anche un secondo cellulare, è scappato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di risalire all'identità dell'aggressore. Stanno cercando di capire, in particolare, se nei profili social che la donna stava utilizzando al momento della rapina possa essere rimasta traccia dell'accaduto. Stanno anche valutando se l'incursione potesse avere in realtà obiettivi diversi dal furto dei telefoni. É stato aperto un fascicolo d'indagine per rapina aggravata e lesioni personali aggravate.