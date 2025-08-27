Entra in un bar a Milano e accoltella i proprietari e un cliente: 52enne arrestato per tentato omicidio

I carabinieri hanno arrestato un 52enne accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate. L’uomo il 26 agosto sarebbe entrato in un bar di Milano ferendo con un coltello il proprietario, suo nipote e un cliente.

(Archivio)

Un 52enne è stato arrestato nella serata di ieri, martedì 26 agosto, dai carabinieri di Milano per tentato omicidio e lesioni aggravate. Stando a quanto ricostruito, l'uomo sarebbe entrato in un locale di largo Tel Aviv, nel quartiere di Cimiano, e avrebbe ferito con un coltello il proprietario, suo nipote e un cliente intervenuto in loro difesa.

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata intorno alle 19:30 del 26 agosto da parte di alcuni clienti di un bar di largo Tel Aviv di Milano. Un uomo era appena entrato nel locale brandendo un coltello e, menando fendenti a raffica, si era scagliato contro il proprietario e suo nipote. Uno degli avventori aveva provato a fermarlo, ma anche lui era rimasto ferito nella confusione.

A bloccare l'aggressore sono stati i carabinieri del Radiomobile di Milano. I sanitari del 118 hanno prestato soccorso ai feriti, tre uomini di 22, 56 e 60 anni, e li hanno trasportati all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove sono ancora ricoverati non in pericolo di vita. L'aggressore, invece, è stato trasportato all'ospedale San Raffaele, sotto osservazione e piantonato dai carabinieri.

Dagli accertamenti è emerso che l'aggressore è un 52enne di nazionalità egiziana già noto alle forze dell'ordine. Su di lui pendeva già un divieto di dimora a Milano e l’obbligo di non allontanarsi dal luogo di dimora tra le 19 e le 7 del mattino. L'uomo è stato quindi tratto in arresto per tentato omicidio e lesioni aggravate, ma le indagini proseguono per comprendere le motivazioni del gesto. Il coltello è stato posto sotto sequestro.