Entra in chiesa e chiede cibo, ma poi scappa con la cassetta delle offerte: denunciata una donna Una donna di 54 anni è stata denunciata perché ritenuta responsabile di un furto nella chiesa di Santo Stefano Protomartire di Giussano, in provincia di Monza e Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Furto nella chiesa di Santo Stefano Protomartire a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. Qui una donna di 54 anni è entrata con la scusa di chiedere cibo, ma alla fine è scappata via con la cassetta delle offerte. Per lei ora è scattata la denuncia.

Stando a quanto raccontato dal parrocco ai carabinieri della Compagnia di Seregno, la donna è entrata nella chiesa della parrocchia spiegando al prete di essere appena stata al centro Caritas di quel comune per chiedere degli aiuti ma che non le era stato dato nulla. La donna ha prima chiesto soldi per comprare urgentemente delle medicine poi era pronta ad accettare cibo dal momento che il parroco le ha spiegato che poteva solo darle generi alimentari.

Il prete è così uscito per acquistare del cibo, intanto la donna è rimasta ad attendere fuori dalla chiesa fino al suo rientro. Una volta ricevute le due buste piene di generi alimentari, ha ringraziato il parroco e si è allontanata. Solo allora il parroco si è insospettito e si è accorto che mancava la cassetta delle offerte in chiesa. Allora si è recato alla caserma dei carabinieri di Giussano per sporgere denuncia.

Cosa hanno ripreso le telecamere di video sorveglianza

I militari si sono subito messi ad analizzare le telecamere di video sorveglianza della zona per risalire all'identità della donna: si tratta di una 56enne incensurata da tempo residente a Giussano. In poco tempo è stato possibile ricostruire quanto accaduto: quel giorno la donna, prima di bussare alla porta della casa parrocchiale, era entrata di nascosto in chiesa e aveva tentato di scassinare la bussola delle offerte che solo il contenitore ha un valore materiale di 1.200 euro e con all'interno qualche decine di euro. Non riuscendola ad aprirla però, ha avvicinato la cassetta all’uscita della chiesa e ha caricato la cassetta sulla propria auto. Per poi fuggire via.

I carabinieri hanno denunciato la donna

Dopo l'identificazione, i carabinieri si erano presentati a casa sua per denunciarla per furto aggravato. Nell'abitazione hanno trovato la bussola in metallo che nel frattempo era stata forzata e svuotata delle offerte.