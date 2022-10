Enorme masso si stacca dalla montagna e precipita nel giardino di una casa Il pezzo di roccia si è staccato da una vetta sopra Predore, comune sulla sponda occidentale del lago d’Iseo (Brescia). Sul posto i Vigili del fuoco, che indagano sullo stato di tenuta delle reti di protezione.

Il masso caduto in giardino

Si è staccato da una montagna, all'improvviso. Si tratta di un masso roccioso da svariati quintali, alto quasi due metri.

Ha scavalcato le reti di protezione

È caduto a terra da una vetta sopra Predore, comune sulla sponda occidentale del lago d’Iseo (Brescia), e rotolando a tutta velocità è precipitato dentro il giardino di un'abitazione privata, oltrepassando le reti di protezione e sradicando alcune piante.

Tragedia sfiorata, insomma: il cumulo di roccia, fortunatamente, ha infatti scavalcato due terrazzamenti e si è fermato a pochi metri dalla casa, forse ostacolato dagli alberi. Ma non c'è dubbio: un masso così pesante, lanciato verso il basso con una spinta così forte, avrebbe certamente causato danni importanti all'edificio. Nonché una vera e e propria strage, se nel giardino ci fossero state delle persone.

Il padrone di casa e il masso nel giardino

Il padrone di casa, ex candidato sindaco del comune bergamasco, al momento era fuori per lavoro. Ma, non appena appresa la notizia, ha fatto immediatamente rientro e si è trovato davanti agli occhi l'enorme sasso. Un pezzo di montagna grande e grosso, appoggiato sul prato verde del suo giardino in fiore.

Perché la corsa del masso non è stata contenuta?

Sul posto, oltre a lui, anche i Vigili del fuoco. Che adesso, oltre a rimuovere la roccia dal giardino, dovranno indagare sullo stato di tenuta delle reti di protezione: perché non hanno frenato la corsa del masso?