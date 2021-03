Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, a Varese l'Asst Settelaghi ha deciso di allargare gli spazi per ospitare i pazienti positivi al Covid che necessitano cure in ospedale. A partire da domani, lunedì 15 marzo, giorno in cui la Lombardia entra in zona rossa, anche l'ospedale di Circolo di Varese e le strutture periferiche vedranno aggiungersi posti letto per i pazienti contagiati dal virus.

Aggiunti posti letto per pazienti Covid negli ospedali di Varese

Ciò significa che i reparti Covid negli ospedali verranno potenziati. L'aumento dei posti letto per pazienti affetti da Coronavirus comporterà però una riduzione dell'attività chirurgica nelle sedi periferiche. Garantiti, invece, gli interventi al di Circolo. Nonostante ciò, come riportato da Varesenews che cita l'Asst Settelaghi, per il momento non sono in programma tagli significativi al calendario delle operazioni chirurgiche.

Al via la campagna di vaccinazione per i più fragili

Sempre a partire da domani, poi, negli ospedali del Varesotto partirà anche la campagna di vaccinazione per i pazienti fragili. Per il momento si partirà con 1.200 iniezioni al giorno per arrivare a 1.600 pazienti vaccinati ogni 24 ore. Nei prossimi giorni, invece, le vaccinazioni verranno effettuate anche nei punti vaccinali della Schiranna e di Rancio: entrambi saranno interamente gestiti dall'Asst Settelaghi che si occuperà della logistica, dell'erogazione delle vaccinazioni, dell'assistenza sanitaria da fornire prima e dopo l'iniezione, del trasporto delle dosi, della gestione dei rifiuti e della sicurezza dei lavoratori e dipendenti del personale sanitario impegnati in entrambi i poli.