Elezioni Milano, 5 giorni al voto: Sala sul palco con Greta fa scoppiare la polemica Il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto gli onori di casa accogliendo Greta Thunberg per l’evento di apertura dello Youth4Climate che si tiene in questi giorni nel capoluogo di regione lombardo. Il primo cittadino ha ribadito l’impegno verso l’ambiente, mentre il suo rivale alle elezioni, Luca Bernardo, ha definito l’intero movimento “fashion green”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni comunali Milano 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Greta Thunberg e Beppe Sala sullo stesso palco. Inevitabili le polemiche, per lo più arrivate dall'opposizione e dal principale rivale del sindaco uscente di Milano per le prossime elezioni Luca Bernardo. Il primo cittadino, anche per fare gli onori di casa, ha raggiunto l'attivista svedese impegnata nel capoluogo lombardo per i Youth4Climate, l'evento in favore del clima a cui hanno preso parte 400 giovani arrivati da tutto il mondo.

Sala con Greta: Sempre attenti alla questione ambientale

Il sindaco di Milano, rispondendo a quanto dichiarato dalla Thunberg, che invoca un cambiamento immediato nelle politiche a protezione del clima, ha detto che i dibattiti sono importanti, ma occorre tenere conto anche di quanto accade nella realtà. Sala ha quindi colto l'occasione per rimpolpare la campagna elettorale, promettendo che, in caso di rielezione, il suo impegno sarà di "procedere con intensità al cambiamento del profilo ambientale della città". Il primo cittadino milanese ha quindi sostenuto che il C40, ovvero "l’organizzazione che raggruppa le principali città", è con lui. Sala si è quindi detto convinto di riuscire nell'intento comune. In merito all'evento dello Youth4Climate, poi, ha detto che ospitarlo è "la continuità rispetto al lavoro fatto", ribabendo che la sua Amministrazione sta lavorando da tempo sul tema dell'ambiente. In merito ai toni usati da Greta e da tutti i ragazzi che la seguono, il sindaco ha infine chiosato dicendo che "siamo stati tutti giovani. E cosa fanno i giovani? Protestano, si lamentano, perché vogliono "un mondo diverso". L'evento è un'occasione per partecipare, ha concluso Sala, "quindi è qualcosa di estremamente significativo per Milano".

Bernardo all'attacco: Basta con questo fashion green

A stretto giro è arrivata la risposta, l'attacco, la provocazione, di Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra, che si è rivolto a Sala etichettando l'accoglienza dello Youth4Climate quale un "fashion green" e una "vetrina con Carola e con Greta" che deve finire. Il Direttore del reparto di Pediatria del Fatebenefratelli ha poi rivolto un pensiero direttamente al sindaco, dicendo che "a noi lo spettacolo non piace. Sala ha ricevuto l'endorsment da alcuni sindaci di grandi città europee, ma noi agli endorsment preferiamo l'appoggio dei cittadini milanesi".