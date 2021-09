Greta Thunberg a Milano per la Youth4Climate: attesi giovani da tutto il mondo Greta Thunberg è arrivata ieri in Italia: l’attivista è attesa a Milano per l’apertura dello Youth4Climate e la PreCop26. La giovane parlerà all’ex Fiera davanti a numerosi attivisti e ministri di tutto il mondo. Venerdì poi si svolgerà il nuovo sciopero per il clima, a cui parteciperà anche Greta.

A cura di Ilaria Quattrone

Greta Thunberg è a Milano: l'attivista è arrivata nella giornata di ieri, lunedì 27 settembre, e aprirà lo Youth4Climate e la Pre-Cop26 che durerà cinque giorni, dal 28 settembre al 2 ottobre. Durante la rassegna sul clima saranno previsti tavole rotonde, incontri e cortei. La ragazza, famosa per aver dato inizio ai noti Fridays4Future in Svezia, è arrivata in stazione con uno zaino in spalla dopo sette ore di treno. È partita da Francoforte, dopo essere passata dalla Ruhr, famosa zona di miniera. In questi giorni, e in particolare modo venerdì, si attenderanno migliaia di giovani da tutta Italia e dal mondo.

La proposta di scorta e il rifiuto di Greta

La Questura di Milano aveva proposto alla ragazza una scorta, ma lei ha rifiutato dicendo che preferisce essere accompagnata dai suoi amici e compagni. Thunberg è attesta alle 10 all'ex Fiera di Milano dove darà inizio al suo discorso di apertura. Il primo appuntamento andrà in onda su SkyTg24 alle ore 14: sarà presente il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Alla manifestazione saranno presenti quattrocento giovani, i ministri da tutto il mondo, rappresentanti Onu e Capi di Stato. Venerdì poi ci sarà il corteo che partirà alle 9.30 da Piazza Cairoli. All'ultimo sciopero del clima, quello di venerdì scorso, hanno partecipato oltre un migliaio di ragazzi. Anche questa volta sarà ribadita la necessità di una giustizia climatica globale e una transizione ecologica. Quello di venerdì non sarà l'unico corteo: un altro sarà previsto nella giornata di sabato 2 ottobre sempre da Largo Cairoli. Questa volta inizierà alle 15.30.