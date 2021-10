FridaysForFuture, quali sono le strade chiuse a Milano per la manifestazione con Greta Thunberg Città e traffico bloccati. Al centro, un lungo cordone di manifestanti che partirà da largo Cairoli e arriverà in piazzale Damiano Chiesa. Tra loro, anche l’attivista svedese Greta Thunberg. La manifestazione dei FridaysForFuture, impegnati nella lotta ai cambiamenti climatici, comporterà non pochi problemi alla circolazione di Milano. Ecco le strade chiuse e le deviazioni del traffico previste.

Si ritroveranno tra pochi minuti i ragazzi che aderiscono alla protesta mossa dai FridaysForFuture, il movimento fondato da Greta Thunberg, l'attivista svedese in questi giorni a Milano per il Youth4Climate, e promettono che sarà una manifestazione da ricordare. Sotto controllo tutte le zone delicate della città da parte delle forze dell'ordine che, dopo gli scontri dei giorni scorsi, vogliono evitare confusione. Bloccate, poi, grandi arterie del centro, in quanto la manifestazione percorrerà le vie principali che portano da largo Cairoli a Porta Venezia. La stessa Thunberg ha invitato tutti i cittadini a partecipare allo sciopero.

Le strade bloccate a Milano e le linee Atm deviate

I punti di ritrovo per il corteo sono divisi in tre: largo Cairoli, Porta Venezia e piazzale Lotto. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la manifestazione si muoverà in direzione del centro di Milano transitando per piazza Affari, dove stanotte alcuni attivisti hanno occupato il suolo pubblico in segno di protesta con delle tende da campeggio, per poi arrivare in Conciliazione. Da lì, la marcia proseguirà in direzione via Monte Rosa e verso le 12.30, secondo accordi, dovrebbe arrivare alla tappa finale: piazzale Damiano Chiesa. Qui è stato allestito il palco dal quale si terrà il discorso finale. Inevitabili eventuali disagi al traffico per la deviazione della circolazione su strade parallele. Per far fronte ai disagi provocati dalla manifestazione, Atm ha comunicato agli utenti che le linee subiranno delle variazioni o, in altre occasioni, fortemente rallentate. L'Azienda Trasporti Milanesi ha quindi invitato tutti a restare aggiornati attraverso i propri canali di informazione, dal sito internet a Twitter.