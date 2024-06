Eleonora Riso, vincitrice di MasterChef: “A Milano da turista, a meno di 800 euro al mese non trovi nemmeno un buco”

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Eleonora Riso in piazza Duomo a Milano (foto da Instagram)

Fresca di vittoria della tredicesima edizione di MasterChef, Eleonora Riso ha deciso, almeno per ora, di fare solo la "turista" a Milano. Livornese d'origine, ora vive a Firenze dove il lampredotto rappresenta la tradizione e uno dei piatti più amati, mentre nel capoluogo lombardo "nessuno si sognerebbe di mangiare qualcosa che sia interiora". Tra le varie motivazioni che hanno portato Riso a scegliere ancora la Toscana piuttosto che la Madonnina, c'è anche la questione affitto: "A meno di 800 euro al mese non trovi nemmeno un buco".

I cinque traslochi in due anni e la "pigrizia"

Il perché Riso abbia scelto di fare solo la turista a Milano lo ha spiegato in un lungo post che ha pubblicato su Instagram alcuni giorni fa. Accanto alle foto che la ritraevano in piazza Duomo mentre si imbucava negli scatti di sconosciuti, la 27enne ha spiegato come il filo che unisce tutti i motivi per cui non si trasferirà nel capoluogo lombardo è la sua "pigrizia".

"Sono pigrissima", ha ripetuto in un'intervista al Corriere della Sera, "negli ultimi due anni ho fatto circa cinque traslochi più una lunga serie di barboneggiamenti, brevi soggiorni, lunghi soggiorni, in giro. Mi è venuta una mezza idea di provare a trasferirmi a Milano, però in realtà sono pigra". Tuttavia, spiega Riso, le regioni sono molteplici e ben più complesse di questa.

"Conosco persone che sono state in condizioni impossibili"

"Vorrei stare in un posto dove posso raggiungere tutto al massimo in 40 minuti", ha spiegato la 27enne, "ma a meno di 800 euro al mese non trovi nemmeno un buco. Conosco persone che sono state in condizioni impossibili, poi piano piano si sono sistemate". La vittoria di MasterChef le ha portato anche 100mila euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il suo libro di ricette, Laboratorio di sapori, ma la strada per l'affermazione nel mondo culinario è ancora lunga.

"Milano è la città delle occasioni di lavoro", ha affermato Riso, "ma farò solo la turista. Anche se un giorno guadagnerò tanti soldi, spendere 1.500 euro per l’affitto di un bilocale in centro continuerà a sembrarmi una cosa impensabile". Non è escluso, però, che la 27enne livornese un giorno possa aprire un'attività in città: "Vorrei aprire un baracchino".