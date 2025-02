video suggerito

È stato ritrovato morto Salvatore Chillemi, il 49enne scomparso nel Pavese: disposta l'autopsia Salvatore Chillemi risultava scomparso da sabato 22 febbraio da Fortunago (Pavia). Il 49enne di Milano è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio. La Procura ha disposto l'autopsia sulla salma.

A cura di Enrico Spaccini

I vigili del fuoco a Fortunago

È stato ritrovato senza vita Salvatore Chillemi, il 49enne che risultava scomparso da sabato 22 febbraio a Fortunago (in provincia di Pavia). Il corpo è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, lunedì 24 febbraio, in un sentiero non lontano a dove era stata ritrovata la sua Vespa. Al momento, non sono chiare le cause del decesso e nessuna ipotesi è ancora stata esclusa dagli investigatori. Il procuratore di turno ha disposto l'autopsia sulla salma.

L'allarme era scattato nella mattinata di domenica 23 febbraio, quando la sorella di Chillemi preoccupata dal fatto che il fratello non rispondeva alle sue chiamate è accorsa a Sant'Eusebio di Fortunago dove il 49enne aveva una seconda casa in una zona collinare e dove diceva di volersi trasferire definitivamente lasciando Milano. Non trovandolo, la donna ha contattato il 112 denunciandone la scomparsa.

Durante la giornata di domenica, una squadra dei vigili del fuoco, anche grazie ai droni e all'ufficio Imsi Catcher della Direzione Regionale, ha rinvenuto il cellulare dell'uomo, la sua moto e il casco ai lati di una strada sterrata vicino alla frazione Costa Cavalieri, ai margini di un'area boschiva. Le ricerche sono poi proseguite con le unità cinofile fino al ritrovamento del corpo del 49enne senza vita a qualche centinaia di metri di distanza dalla sua Vespa.

Sul posto è stato fatto intervenire il medico legale che, a una prima analisi, non avrebbe riscontrato segni evidenti di violenza. La Procura ha disposto l'autopsia sulla salma di Chillemi per stabilire la causa del decesso. Per il momento, non è stata esclusa alcuna ipotesi.