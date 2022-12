È scomparsa a Milano Tamara, 46 anni: non si hanno sue notizie da una settimana Tamara Zlatkovic, originaria dell’Est Europa, da Venezia si era appena trasferita a Milano e alloggiava in un hotel in zona Nord. Le ultime notizie il 13 dicembre: da quella data, il telefono risulta spento.

Scomparsa nel nulla ormai da più di una settimana. Sparita, come volatilizzata. Si cerca dal 13 dicembre una donna originaria dell'Est Europa, Tamara Zlatkovic. Classe 1976, è nata a a Niš, Serbia ma risulta residente a Venezia, con passaporto ceco. Le ultime tracce della 46enne, si fermano in un hotel della zona Nord di Milano. Poi il silenzio più totale.

Il trasferimento a Milano e l'hotel nella zona Nord di Milano

Tamara si era trasferita a inizio dicembre da Venezia a Milano, e mentre era alla ricerca di un appartamento in cui vivere alloggiava in un hotel a Nord di Milano. Lì si perdono le impronte della donna, che l'ultima volta contatta genitori e amici nella serata di martedì 13 dicembre. Sembra vada tutto bene, ma il giorno dopo le cose cambiano improvvisamente. Da mercoledì 14 dicembre diventa impossibile rintracciare Tamara: il telefono risulta spento, e non è più attiva sulle reti. Ormai ben sette giorni fa.

Sulle sue tracce i familiari e le ambasciate

Che cosa può essere successo? Sulle sue tracce i genitori, che hanno anche paura per lei e per la sua patologia: la figlia è diabetica, e avrebbe bisogno di cure costanti. E che però hanno ben poche informazioni a disposizione, dal momento che non erano a conoscenza né del nome dell'hotel in cui alloggiava Tamara né dei suoi eventuali spostamenti o programmi. Al lavoro per ritrovare la donna anche le due ambasciate di riferimento, rispettivamente ceca e serba. Intanto, chi avesse dati o si imbattesse in Tamara può contattare la famiglia al numero telefonico 3665800362.