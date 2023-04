È morto Renato Caimi, l’inventore della “schiscetta”: voleva aiutare studenti e lavoratori È morto Renato Caimi, fondatore della Caimi Brevetti (più volte vincitore del Compasso d’Oro) e soprattutto inventore della celeberrima “schiscetta”, il contenitore per il pranzo in ufficio simbolo del boom economico milanese.

Renato Caimi

Se n'è andato, all'età di 97 anni. È morto Renato Caimi, fondatore della Caimi Brevetti, più volte vincitore del Compasso d'Oro e soprattutto "papà" della celeberrima "schiscetta", il contenitore per il pranzo in ufficio simbolo del boom economico milanese.

L'azienda Caimi Brevetti

La Caimi Brevetti, nata nel 1949 a Nova Milanese, nacque inizialmente come azienda produttrice di accessori da cucina, passando poi, negli anni Sessanta e Settanta, alla produzione di articoli per la collettività.

A partire dagli anni Novanta cominciarono le collaborazioni con architetti e designer di fama internazionale, tra i quali Philippe Nigro, Alberto e Francesco Meda, Moreno Ferrari, Sezgin Aksu, Felicia Arvid, Annalisa Dominoni e Benedetto Quaquaro, Paola Navone e Santiago Miranda.

Tra le creazioni, al centro di un'esposizione alla Triennale di Milano nel 2006, anche il celebre contenitore a chiusura ermetica per la "schiscetta" alla milanese. Un oggetto quotidiano, ideato appositamente per i tantissimi lavoratori e studenti che ogni giorno animavano (e animano tuttora) le fabbriche, gli uffici e le scuole del motore economico d'Italia, appena uscito dalla guerra.

La "schiscetta" alla milanese nata nel 1952

Un accessorio più milanese che mai, e declinato in infinite versioni: la più nota (e la prima ad essere studiata specificatamente per il pasto fuori casa del mezzogiorno) è appunto "La 2000", progettata da Renato Caimi e prodotta industrialmente a partire dal 1952 in società con il fratello Mario proprio dalla Caimi Brevetti. Perché "schiscetta"? Perché il pasto, così racchiuso nel piccolo contenitore, viene compresso e "schiacciato" dal coperchio.

A Milano e in Lombardia, del resto, la "schiscetta" è considerata una vera e propria icona del boom economico. Al punto che "La 2000" è esposta permanentemente al Museo del Design della Triennale, e il brevetto originale è stato addirittura esposto a Roma presso l'Ara Pacis.

Ma non solo. A celebrarla, di recente, anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la delegazione di Museimpresa, in visita al Quirinale in occasione del ventennale dell'associazione nel 2021, ha infatti donato al Presidente una "schiscetta" originale del 1952 come "simbolo del lavoro, dell’impegno di uomini e di donne nella rinascita post bellica, oggetto della memoria che, scandendo un momento della giornata, quello dedicato al pasto in fabbrica, racconta quel fare impresa che fin da allora è innovazione, creatività e inclusione sociale".