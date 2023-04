Si schianta con la macchina a Rovato: muore un ragazzo di 19 anni Il giovanissimo studente è morto ieri pomeriggio sulla Sp11 tra Coccaglio e Rovato (Brescia). Dopo l’invasione della corsia opposta e l’impatto con un camion, lo schianto contro un muro 30 metri più avanti.

L’incidente mortale a Rovato (Brescia)

Un incidente che non ha lasciato scampo a Adenajd Hoxha, studente di 19 anni. Il giovanissimo è morto ieri pomeriggio sulla Sp11 tra Coccaglio e Rovato (Brescia), in un tratto di strada a poca distanza dal viadotto ferroviario sopra cui passano i binari della linea Milano-Venezia.

La dinamica dell'incidente a Rovato (Brescia)

Secondo le primissime ricostruzioni, il ragazzo si trovava al volante di una Ford Focus station wagon e stava procedendo in direzione della frazione di Rovato quando, per cause ancora tutte da accertare, in un tratto in leggera discesa avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre sopraggiungeva il mezzo pesante.

Il conducente del camion avrebbe così cercato di evitare l’impatto, ma senza risultati: dopo lo schianto, la Focus sarebbe andata inoltre a sbattere violentemente contro il muro che delimita la carreggiata 30 metri più avanti, come impazzita.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori di Rovato Soccorso, la Polizia stradale di Chiari e quella di Darfo Boario, insieme ai Vigili del fuoco di Brescia e Chiari. Ma per il 19enne alla guida della Ford, intrappolato tra le lamiere e morto sul colpo, non c'è stato nulla da fare.

Solo ferite lievi invece per il camionista, trasferito in ospedale a Chiari per accertamenti.

Il ricordo della vittima 19enne Adenajd Hoxha

Il giovanissimo studente, origini albanesi e residenza a Rovato, se n'è andato così. Lo ricorda l'Istituto Lorenzo Gigli, la sua scuola superiore, attraverso un commosso post sui social – così come tantissimi amici e conoscenti della comunità locale.