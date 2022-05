È morto l’ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida Si è spento nella sua Milano all’età di 86 anni. Una vita segnata dall’impegno civico e come giurista e insegnante. Professore all’Università degli Studi, a Milano si era anche candidato alle primarie contro Giuliano Pisapia. La sua ultima battaglia per il “no” al referendum costituzionale.

Si è spento oggi, all'età Valerio Onida. Professore all'Università degli Studi di Milano, si è spento nella città dove era nato il 30 marzo del 1936, e dove ha sempre esercitato il suo impegno professionale e di giurista, circondato dall'affetto dei suoi cinque figli, della moglie e dei di nipoti. È stato presidente della Corte Costituzionale tra il 2004 e il 2005, e giudice della Corte dal 1996 al 2006.

Una vita la sua segnata dall'impegno per la giustizia e da una forte spinta etica: appena dismessi i panni del giudice costituzionale aveva iniziato la sua attività di volontario nel carcere di Bollate, aiutando i detenuti a stilare i ricorsi per la Corte europea dei diritti dell'uomo e fino all'ultimo non aveva smesso l'attività d'insegnamento. che ha formato una parte importante della classe dirigente del nostro paese compresa la ministra della Giustizia Marta Cartabia che è stata sua allieva.

Non ha mai esercitato la politica attiva fino a quando, all'età di 74 anni, non decise di partecipare a "sorpresa" alle primarie per il sindaco di Milano del centrosinistra, vinte poi da Giuliano Pisapia. Nel 2013 viene chiamato dall'allora Presidente della Repubblica Giorgia Napolitano a partecipare alla "commissione dei dieci saggi" per contribuire alle riforme necessarie al paese. Pochi anni dopo, nel 2016, era stato in prima fila per il "no" al referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi.

Morto Valerio Onida: tanti i messaggi di cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio. "Grandissima perdita per il nostro Paese con la scomparsa di Valerio Onida. Un punto di riferimento insostituibile, una persona dalle rare qualità umane. Un enorme dispiacere", ha scritto il segretario del Partito Democratico Enrico Letta su Twitter. Un commosso messaggio anche dall'ex sindaco oggi eurodeputato Giuliano Pisapia: "Ci ha lasciato Valerio Onida, autentico maestro del diritto. Straordinario costituzionalista, è stato un importante docente universitario a Milano e un Presidente della Consulta capace di incidere con equilibrio. Un uomo dotato di una grande passione civile. Perdo un vero amico".