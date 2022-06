È morto Leo, il calciatore dodicenne coinvolto nell’incidente sull’A4 Si chiamava Leo, il calciatore dodicenne che ieri sera ha riportato le ferite più gravi nell’incidente sulla A4 all’altezza di Novara. Il furgone che si è ribaltato in autostrada era guidato dal papà.

È morto in ospedale a Novara, dove era arrivato in condizioni gravissime ieri sera (domenica 12 giugno) Leo Balzaretti, il dodicenne coinvolto in un terribile incidente sull’A4 tra il casello di Marcallo-Mesero e Novara Est. Il ragazzo era un calciatore del Bulè Bellinzago: si trovava su un furgoncino, guidato dal papà, insieme alla sua squadra dopo una partita in Versilia. I ragazzi avevano partecipato al torneo internazionale di calcio giovanile "Viareggio Football Cup". Il mezzo si è ribaltato al chilometro 104 coinvolgendo sette persone nell’incidente, cinque i feriti ma da subito le condizioni di Leo sono apparse le più gravi. Gli altri feriti sono stati trasportati all’ospedale di Magenta. Non ci sono altri veicoli coinvolti nell’incidente su cui sono in corso gli accertamenti della polizia stradale di Novara est.

L'incidente

È successo ieri sera, intorno alle 20.30 di domenica. Tornavano da una partita domenicale gli atleti ragazzini, membri di una società sportiva giovanile, che sono rimasti coinvolti in un incidente sull’A4 Milano-Torino tra Marcallo Mesero e Novara Est (chilometro 104): per cause ancora da accertare, pare che il furgone su cui viaggiavano in direzione Torino si sia improvvisamente ribaltato. Leo Balzaretti è quello che fin da subito ha riportato le ferite più gravi, ed è stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara. Altri quattro piccoli sportivi sono rimasti feriti, e ora si trovano all’ospedale di Magenta. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco di Milano.