Si ribalta il furgone degli atleti ragazzini, gravissimo un dodicenne Incidente sull’A4 Milano-Torino tra Marcallo Mesero e Novara Est, si ribalta il furgone dei giovanissimi sportivi: cinque i ragazzini in ospedale, un dodicenne in rianimazione.

È successo ieri sera, intorno alle 20.30 di domenica. Tornavano da una partita domenicale gli atleti ragazzini, membri di una società sportiva giovanile, che sono rimasti coinvolti in un incidente sull’A4 Milano-Torino tra Marcallo Mesero e Novara Est (chilometro 104): per cause ancora da accertare, pare che il furgone su cui viaggiavano in direzione Torino si sia improvvisamente ribaltato. Un dodicenne è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara, trasportato d'urgenza in eliosoccorso; altri quattro piccoli sportivi sono rimasti feriti, e sono stati ricoverati all’ospedale di Magenta. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco di Milano.

Solo un mese fa

Un altro gravissimo incidente si è verificato proprio in quel tratto di autostrada, esattamente un mese fa. In quel caso, quattro persone hanno perso la vita in un tamponamento : secondo le prime ricostruzioni, un furgone Ford Transit si sarebbe scontrato con una Toyota Yaris su cui viaggiavano cinque operai durante un sorpasso. Morti quattro uomini di origine pachistana, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, e feriti altri due passeggeri, due uomini di 30 e 49 anni.