È morto il sindaco Pietro Sturla: ha fondato anche il gruppo della protezione civile di Bagnolo Mella Pietro Sturla, il sindaco di Bagnolo Mella, è deceduto nella mattina di oggi domenica 21 gennaio a causa di una malattia: aveva 75 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È morto Pietro Sturla, era il sindaco di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Il primo cittadino è deceduto nella mattina di oggi domenica 21 gennaio a causa di una malattia: aveva 75 anni ed era sindaco dal 2021. In paese era stato anche prima consigliere comunale, poi vicesindaco con delega a numerosi assessorati. Per dieci anni è stato membro della giunta comunale. Aveva prestato servizio come volontario di Protezione Civile, tanto da esserne stato il fondatore del gruppo locale.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Fratelli d'Italia di Brescia lo ricorda così: "Con cordoglio la Federazione bresciana di Fratelli d'Italia partecipa al lutto dei familiari per la perdita di Pietro Sturla, Sindaco di Bagnolo Mella. Una persona seria e competente, che con passione ha guidato in questi anni il suo paese. Sentite condoglianze".

Tanti altri i messaggi di condoglianze: "La nostra provincia ma soprattutto Bagnolo Mella perde un Grande uomo sempre disponibile, il primo a rimboccarsi le maniche e di un umanità di rara esistenza. Ne sentiremo tutti la mancanza; ho avuto la fortuna di conoscerlo, di frequentarlo poco, ma solo quei brevi momenti mi hanno sempre trasmesso una passione umana e politica che pochi hanno".

La protezione civile localo lo ricorda così: "Oggi è un giorno triste per la nostra comunità. Ci ha lasciato il nostro Primo cittadino Pietro Sturla. Volontario di Protezione Civile, fondatore ed anima ispiratrice del nostro Gruppo Comunale. Un grande uomo, un Volontario con la lettera maiuscola, sempre presente e disponibile, ha lasciato un vuoto incolmabile".

E ancora, il presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini: "Con cordoglio partecipo al lutto dei familiari per la perdita del caro Pietro Sturla, sindaco di Bagnolo Mella, persona seria e competente, che con passione ha guidato in questi anni il suo paese. Il mio pensiero va ad abbracciare anche tutta la sua comunità".