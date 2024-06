video suggerito

È morta l’ex assessora allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri: un malore mentre era in vacanza Roberta Guaineri è morta l’ex assessore del Comune di Milano allo Sport e al Turismo: aveva 57 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

È morta l’ex assessore del Comune di Milano allo Sport e al Turismo Roberta Guaineri: aveva 57 anni. Stando alle prime informazioni la donna si trovava in vacanza in Sardegna. Le cause della morte sono ancora da accertare ma probabilmente si sarebbe spenta a causa di un malore improvviso. Era un avvocato e durante la prima giunta del sindaco di Milano Giuseppe Sala – ovvero dal 2016 al 2021 – è stata assessora allo Sport e Turismo.

Dal 1994 è iscritta nell'Albo degli avvocati di Milano e ha lavorato in alcuni uffici di Milano e di New York dello Studio Legale Baker & Mc.Kenzie. E in tanti altri studi italiani. Dal 2001 era socio co-fondatore dello Studio Moro Visconti, de Castiglione, Guaineri. Era sposata con Alberto Toffoletto, altro legale titolare di un importante studio di diritto commerciale. veva seguito per la prima amministrazione di Giuseppe Sala la candidatura alle Olimpiadi Invernali.

Il primo cittadino Giuseppe Sala l'ha ricordata così: "Ho perso un’amica adorata. È stata assessora nella mia prima giunta, ma il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute. Ma così presto no, Roberta. Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere. Guarderò a lungo questa foto, che cristallizza un nostro momento di grandissima felicità".