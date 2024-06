video suggerito

Morta l’ex assessora dello Sport di Milano Roberta Guaineri, Sala: “Ho perso un’amica adorata” “Ho perso un’amica adorata”: è il sindaco Giuseppe Sala il primo a lasciare un ricordo di Roberta Guaineri, l’ex assessora allo Sport della sua precedente amministrazione, morta a 57 anni per un malore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco Giuseppe Sala insieme a Roberta Guaineri

Dopo aver saputo della notizia della morte dell'ex assessora allo Sport di Milano Roberta Guaineri, in tanti si sono uniti ai messaggi di condoglianze. Primo tra tutti il sindaco Giuseppe Sala: la donna infatti era nella sua giunta nella precedente amministrazione, ovvero dal 2016 al 2021: "Ho perso un'amica adorata – aveva scritto già nella serata di ieri -. È stata assessora nella mia prima giunta, ma il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute". E poi ha tenuto a precisare: "Ma così presto no, Roberta! Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere. Guarderò a lungo questa foto, che cristallizza un nostro momento di grandissima felicità". Roberta Guaineri è scomparsa nelle giornata di ieri lunedì 24 giugno mentre si trovava in vacanza in Sardegna: aveva 57 anni.

A ricordare Roberta Guaineri è anche il consigliere regionale Pierfrancesco Majorino, anche lui assessore nella precedente amministrazione di Sala: "Siamo in tanti senza parole. Ci mancherai infinitamente". E ancora Emanuele Fiano ha scritto: "Non ci posso credere, non è giusto. Che notizia terribile. Ricordo la prima volta che ci siamo conosciuti al Circolo di Porta Genova. Ti sia lieve la terra che ti accoglie troppo troppo presto".

La vicesindaco Anna Scavuzzo si è rivolta direttamente all'amica: "Ciao Roberta. Il tuo sorriso, l'eleganza, la professionalità, il dinamismo, la curiosità. Poi l'energia, la caparbietà, il ritmo, la voglia di arrivare e vincere. E tanto altro. Voglio pensare a tutto questo ora. E a questa prima volta insieme. Al Giambellino, immortalati nella leggerezza di un momento e poi ancora mille volte negli anni a seguire. Bella e brava, forte e fragile. Troppo fragile. Che dolore. Un abbraccio alla tua famiglia, in silenzio, nella preghiera".

Attonito anche l'assessore Pierfancesco Maran: "Non riesco a credere che Roberta se ne sia andata, così giovane, una delle persone più belle incontrate in questi anni in Comune".

Chi era Roberta Guaineri

Roberta Guaineri era un avvocato ed era iscritta all'Albo dal 1994: ha lavorato in alcuni uffici di Milano e di New York dello Studio Legale Baker & Mc.Kenzie, così come in tanti altri studi. Dal 2001 era socio co-fondatore dello Studio Moro Visconti, de Castiglione, Guaineri. Era sposata con Alberto Toffoletto, altro legale titolare di un importante studio di diritto commerciale. Durante il suo incarico da assessora allo Sport è in parte anche sullo il merito dalla candidatura e della vittoria per aggiudicarsi le Olimpiadi Invernali del 2026.