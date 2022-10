È il centro di Brescia la roccaforte del Partito Democratico: la coalizione supera il 40 per cento Percentuali bulgare per il centrosinistra (e in particolare per il Partito Democratico) nel centro storico di Brescia, dove in un seggio la coalizione si avvicina addirittura al 47 per cento.

Il centro storico di Brescia nel periodo di Natale

C'era una volta Sesto San Giovanni, la Stalingrado d'Italia. Oggi la realtà lombarda degna di tale nomea è un'altra: si tratta di Brescia, e per la precisione del suo centro storico.

La coalizione di centrosinistra al 47 per cento

È proprio qui che alle ultime elezioni politiche la coalizione di centrosinistra ha stravinto, portandosi a casa una media di percentuale intorno al 40 per cento (in un seggio addirittura del 47 per cento), e superando di almeno 12 punti percentuali quella avversaria di centrodestra, ferma al 28 per cento.

Se infatti in tutto il Comune il Partito Democratico ha sfidato testa a testa Fratelli D'Italia (attestandosi ambedue al 22 per cento), nei collegi del centro storico intorno al quartiere del Carmine i dem hanno letteralmente conquistato gli elettori.

Il Partito Democratico in testa

Nei cinque seggi intorno a via Nino Bixio hanno votato così 2.538 cittadini su 3.547 iscritti, pari al 71,55 per cento degli aventi diritto. E in tutti e cinque, il centrosinistra ha raccolto 992 voti, pari a circa il 40 per cento.

È sempre il Partito Democratico il primo partito di questi seggi bresciani: con 573 voti ha guadagnato quasi il 23 per cento delle preferenze, seguito da Fratelli d'Italia con 419 voti, ossia solo il 16,5 per cento dei voti.

Il confronto con Milano città

Un ottimo risultato se si pensa che a Milano, storica roccaforte in Lombardia del Partito democratico, i dem si sono attestati proprio intorno al 23 per cento (mentre la coalizione ha registrato circa il 39 per cento): il Partito democratico si è confermato il più votato in tutti i Municipi della città, con picchi del 28 per cento.

Il successo di Verdi e Sinistra Italiana

E se il Pd è il primo partito del centro di Brescia, da volano verso il 40 (e il 47 per cento, in un caso) ha fatto l'elettorato dei Verdi e Sinistra Italiana: qui, infatti, le percentuali del partito di Bonelli e Fratoianni si aggirano sempre intorno al 10 per cento di media, sfiorando il 14 per cento in un seggio.

Azione e Italia Viva

Come in tutte le città capoluogo di Lombardia, poi, gran risultato infine per Azione e Italia Viva: nel centro storico di Brescia, il partito di Matteo Renzi e Carlo Calenda ha portato a casa il 14 per cento dei voti.