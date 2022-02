È fuori pericolo la ragazza accoltellata dai due fratelli gemelli di 17 anni Dopo due operazioni non sarebbe più in pericolo di vita la ragazza di 22 anni accoltellata la notte tra venerdì e sabato dai suoi due fratelli gemelli di 17 anni.

A cura di Giorgia Venturini

La casa dove è venuta l’aggressione

Sarebbe fuori pericolo la ragazza aggredita con diverse coltellate dai suoi due fratelli gemelli di 17 anni. La giovane di 22 anni si è sottoposta a un intervento chirurgico nella giornata di ieri e a una seconda operazione oggi: entrambi, come riporta Il Giornale di Brescia, sono andate bene. Così i medici ritengono la 22enne non in pericolo di vita.

Arrestati i due fratelli

Ora gli inquirenti stanno cercando di ricostruire quanto accaduto la notte tra venerdì e sabato in una casa di Polaveno, in provincia di Brescia. Stando alle prime informazioni, ragazza sarebbe stata colpita con l'arma da taglio all'interno dell'abitazione della famiglia al culmine di un litigio. Sul posto sono arrivati i carabinieri che indagano su quanto accaduto per capire cosa possa aver scatenato la violenza dei due ragazzini contro la sorella maggiore. Cosa sia successo con esattezza e cosa abbia scatenato tutto questo odio nei confronti della sorella è ancora da chiarire. Al momento i due gemelli minorenni sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi e dai legami di parentela. Uno dei due arrestati si trova ora nel carcere minorile Meucci di Firenze. Qui a breve arriverà anche il fratello, ma solo dopo uscito dall'ospedale dove è arrivato per alcune ferite che anche lui ha riportato nel momento dell'aggressione.

Tutto il paese sotto shock

Ora tutta la famiglia e l'intero paese è sotto shock: i vicini di casa raccontano di una famiglia per bene che non aveva gravi problemi. Intanto, nell'omelia di oggi il parroco del paese ha voluto sottolineare: "Al male si risponde con il bene, bisogna spezzare questa catena della violenza che sembra sia diventata la normalità. È particolare come all'interno di una famiglia, carne della stessa carne e tra fratelli, da amici si diventa nemici". Invitando poi tutti a pregare per la giovane e per la sua famiglia.