Due ragazzi di 18 e 19 anni danno fuoco a un ospedale per divertimento Due ragazzi di 18 e 19 anni hanno dato fuoco a una ex struttura ospedaliera in viale Forlanini a Garbagnate Milanese, alle porte di Milano: hanno ripreso tutto con il telefono.

A cura di Giorgia Venturini

Due giovani di 18 e di 19 anni sono stati denunciati in stato di libertà perché ritenuti responsabili di aver dato fuoco una ex struttura ospedaliera in viale Forlanini a Garbagnate Milanese, alle porte di Milano. Entrambi ora dovranno rispondere davanti al giudice di concorso in danneggiamento.

Quello che i carabinieri hanno sequestrato ai due giovani

L'intervento dei carabinieri

Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, i carabinieri sono stati allertati dopo esser giunta in caserma una segnalazione per un incendio nell'ex struttura ospedaliera. Una volta sul posto i militari hanno sorpreso i due giovani – entrambi incensurati – all'interno i un altro padiglione abbandonato adiacente all'edificio in fiamme. I giovani sono stati trovati con addosso le bombolette spray ed accendini nascosti all’interno dei loro zaini.

I giovani hanno ripreso tutto con il cellulare

Tutto ora è stato sequestrato dai carabinieri, compresi i cellulari dei due giovani. I loro telefoni cellulari sono stati analizzati dai carabinieri e all'interno i militari hanno trovato numerosi video: i due ragazzi si riprendevano mentre imbrattavano i muri della struttura ed appiccavano l’incendio. Tutto documentato nella immagini. Ora dovranno spiegare nel dettaglio quanto accaduto: le indagini dei carabinieri poi sveleranno se i due ragazzi sono stati autori di altri danneggiamenti in città.

Giudicato inagibile il palazzo

Intanto sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco che in poco tempo hanno spento le fiamme: l'edificio è stato giudicato inagibile fino a ulteriori accertamenti. Per fortuna però – come precisato dai carabinieri – nessuno è rimasto ferito.