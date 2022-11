Due ragazzi accoltellati durante una rissa a Milano: arrestato 24enne per tentato omicidio Due ragazzi sono stati accoltellati durante una rissa esplosa in corso Como a Milano: hanno rischiato di morire. Il presunto responsabile è stato arrestato e ha 24 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni frame del video dell’aggressione in Corso Como

Hanno quasi rischiato di morire i due ragazzi che nella notte tra il 30 settembre e il primo ottobre 2022 sono rimasti coinvolti in una rissa esplosa in corso Como a Milano. Nella giornata di oggi, martedì 8 novembre 2022, la polizia – coordinata dalla Procura di Milano – ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ragazzo di 24 anni che dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio e rissa aggravata.

L'episodio si è verificato precisamente in via Montegrappa: uno dei ragazzi feriti è stato accoltellato due volte al torace mentre un altro è stato colpito con almeno tre fendenti al torace e alla spalla. Uno è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda mentre l'altro al San Raffaele sempre in codice rosso. Entrambi sono stati sottoposti a delicati interventi chirurgici d'urgenza.

I due ragazzi ricoverati in prognosi riservata

Inoltre sono rimasti per alcuni giorni in prognosi riservata e in pericolo di vita. Gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dei responsabili grazie ad alcune testimonianze di persone presenti sul luogo di lavoro e all'acquisizione delle immagini di video-sorveglianza. Sembrerebbe che la rissa sia esplosa per motivi futili e che nessuno dei presenti si conoscesse prima di allora: dopo essersi rivolti alcuni insulti, sarebbero arrivati a picchiarsi.

Dopo calci e pugni, uno dei presenti avrebbe preso il coltello dalla tasca e inferto i colpi ai due giovani. Anche loro, sopravvissuti grazie al tempestivo intervento dei medici e dei paramedici del 118, sono indagati: nel loro caso, l'accusa è di rissa aggravata.