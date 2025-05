video suggerito

Due persone investite sui binari a Milano: treni sospesi vicino al Bivio Musocco e tra Rogoredo e Melegnano Questa mattina due persone sono state investite da treni: la prima nella ferrovia di Borgo Lombardo, la seconda in zona Dergano. L'intervento dell'autorità giudiziaria ha determinato il blocco della circolazione dei treni tra Milano Rogoredo e Melegnano e in prossimità del Bivio Musocco. Si registrano ritardi, variazioni e cancellazioni su treni regionali e suburbani.

(foto di repertorio)

Questa mattina due persone sono state investite da due treni a Milano: uno nella stazione di Borgo Lombardo a San Donato Milanese e l'altro in zona Dergano. Gli incidenti hanno provocato ritardi e disagi sulla circolazione ferroviaria della città con rallentamenti e ritardi di treni regionali e suburbani.

Un uomo trovato morto a Borgo Lombardo

Il primo incidente è avvenuto all'alba di oggi, sabato 10 maggio, attorno alle 5:45. Un uomo, la cui identità rimane per il momento sconosciuta, è stato trovato morto sui binari poco distante dalla ferrovia di Borgo Lombardo, nella zona sud est della città. I sanitari del 118 sono intervenuti con un'ambulanza e un'auto medica ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria.

In merito a questo secondo incidente RFI ha avvisato che "Sulla linea Milano – Piacenza, dalle ore 6:00 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Milano Rogoredo e Melegnano per accertamenti sulla linea da parte dell'Autorità Giudiziaria" con possibili cancellazioni, variazioni e ritardi.

Un ragazzo investito in zona Dergano

Il secondo incidente è successo poco più tardi, attorno alle 6:00. Un ragazzo di 20 anni è stato investito sui binari che corrono paralleli a via Cevedale, in zona Dergano. Anche in questo caso sul posto dell'accaduto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco e la Polizia.

RFI ha fatto sapere che "Nel Nodo di Milano, dalle ore 6:00 la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Bivio Musocco per l'investimento di una persona da parte di un treno" e che è stato "Attivato l'intervento delle autorità competenti per i necessari accertamenti". L'azienda ha anche fatto sapere che i treni potrebbero subire ritardi, variazioni e cancellazioni.

Non sono ancora chiare le cause degli incidenti, ma in entrambi i casi la Polizia Ferroviaria è al lavoro per effettuare tutti i rilievi del caso.