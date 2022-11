Due persone intossicata da monossido di carbonio: è il secondo caso in due giorni Due persone sono stata trasportate in ospedale dopo aver avuto sintomi da intossicazione da monossido di carbonio. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

A cura di Giorgia Venturini

Altre due persone intossicate da monossido di carbonio in Lombardia. Stando alle prime informazioni, due persone sono stata trasportate in ospedale dopo aver avuto sintomi da intossicazione. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

I fatti sono accaduti nella serata di ieri 22.30 in un appartamento di viale Spagna a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Subito è stato lanciato l'allarme al 118 quando sono comparsi i primi sintomi: sul sosto si sono precipitati oltre i sanitari anche i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti è emerso nell'ambiente del monossido di carbonio: due persone sono state ricoverate in ospedale.

Altra famiglia intossicata da monossido di carbonio

Non è che l'ennesimo caso in pochi giorni. La sera prima a Castano Primo, comune alle porte di Milano, una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio: è rimasto coinvolto anche un bambino di 11 anni. Fortunatamente sono stati salvati in tempo.

Dalla ricostruzione di quanto accaduto, la famiglia ha acceso un braciere in casa per scaldarsi: questo era stato messo al centro dell'appartamento nella speranza che scaldasse gli ambienti il più in fretta possibile. A un certo punto, intorno alle 23.30, tutti e quattro hanno iniziato ad avere nausea e forte mal di testa e hanno chiesto aiuto.

La donna di 46 anni e il bambino di 11 anni sono stati ricoverati nell'ospedale di Legnano. Le loro condizioni sono le più gravi ma non sono in pericolo di vita. Il padre, un uomo di 49 anni, e il figlio maggiore, un ragazzo di 14 anni, invece sono stati portati all'ospedale di Busto Arsizio. Loro due sono stati dimessi poche ore dopo.

Un ragazzo di 21 anni muore nella notte

Altra sorte purtroppo per un ragazzo di 21 anni, trovato morto in un residence vicino all'aeroporto di Linate. La sua morte è dovuta all'intossicazione da monossido di carbonio. Grave l'amico 24enne che era con lui: dopo alcuni giorni in coma si è risvegliato.