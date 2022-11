Fuga di monossido di carbonio dallo scaldabagno: intossicata una famiglia con cinque figli Una famiglia con cinque figli è finita in ospedale nella serata di ieri lunedì 29 novembre: è stata intossicata da monossido di carbonio.

A cura di Giorgia Venturini

Fuga di monossido di carbonio in una casa di Milano, zona San Siro. Una famiglia con cinque figli è finita in ospedale nella serata di ieri lunedì 29 novembre: nella loro casa in via Abbiati si sono precipitati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, il monossido di carbonio è fuoriuscito dallo scaldabagno dell'appartamento: tutto ora è finito sotto sequestro per capire bene le cause.

Ricoverati in ospedale

I genitori e i figli sono stati trasportati in ospedale: il padre e tre figli sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli, mentre la madre e altri due piccoli sono finiti al San Carlo. Successivamente per loro è stato necessario il trasferimento al Niguarda dove sono stati sottoposti al trattamento iperbarici.

Altri casi di fuga da monossido di carbonio

Qualche giorno prima, a Castano Primo, comune alle porte di Milano, un'altra famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Coinvolto anche un bambino di 11 anni. Fortunatamente sono stati salvati in tempo. La famiglia per scaldarsi in casa aveva acceso un braciere che era stato messo in centro a una stanza nella speranza che scaldasse tutti gli ambienti rapidamente.

Questi due episodi arrivano pochi giorni dopo la morte di Francesco Mazzacane: aveva 24 anni ed è morto in un residence di Novegro, frazione di Segrate (Milano). A ucciderlo è stata un'intossicazione causata da una fuga di monossido di carbonio. Il ragazzo si trovava lì, insieme a Pietro Caputo che era stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale: dopo alcuni giorni di ricovero è stato dichiarato fuori pericolo.