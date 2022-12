Famiglia intossicata da monossido di carbonio: il caminetto di casa era difettoso Una famiglia è stata trasportata in ospedale in codice giallo per intossicazione da monossido di carbonio: è accaduto nella serata di ieri martedì 27 dicembre a Concesio, in provincia di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Altra famiglia intossicata da monossido di carbonio. Stando alle prime informazioni verso le 23 di ieri martedì 27 dicembre a Concesio, in provincia di Brescia, una coppia di marito e moglie con i loro due figli sono stati soccorsi perché avevano i sintomi da intossicazione. La fuoriuscita sarebbe stata causata da un caminetto presente in casa molto probabilmente difettoso.

Tutta la famiglia in ospedale

Le cause sono ancora tutte da chiarire. Come riporta Il Giornale di Brescia, i quattro ragazzi intossicati sono stati ricoverati in codice giallo in ospedale: fortunatamente nessuno di loro si trova in gravi condizioni, non sono in pericolo di vita. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Morti tre ragazzi per intossicazione da monossido

Tanti i casi in Lombardia di famiglie intossicate da monossido di carbonio. A perdere la vita qualche mese fa è stato Francesco Mazzacane, il 24enne morto in un residence di Novegro, frazione di Segrate (Milano), a causa di una fuga di monossido di carbonio. Il ragazzo si trovava lì, insieme a Pietro Caputo: l'amico è stato ricoverato in gravissime condizioni ma dopo giorni è stato considerato fuori pericolo.

Solo pochi mesi prima i due colleghi Said Salah Ibrahim Abdelaziz, 25 anni, e Samir Mohamed Said, 29 anni, erano stati trovati morti in un container dove avevano dormito la notte: sono stati uccisi da monossido di carbonio sprigionato dal braciere che avevano acceso per scaldarsi. Tante altre famiglie in questi mesi sono state soccorse per lo stesso tipo di intossicazione: si sono accorte in tempo dei sintomi.