Due auto si schiantano a un incrocio di viale Sarca a Milano e si ribaltano: feriti i conducenti Un 46enne e un 29enne sono rimasti feriti in seguito a un incidente avvenuto nella notte in viale Sarca a Milano. Le loro auto si sono ribaltate dopo lo schianto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Due auto si sono schiantate nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre lungo viale Sarca, in zona Bicocca a Milano. All'arrivo dei soccorsi, le vetture erano ribaltate sulla strada. L'incidente è avvenuto all'altezza di un incrocio ed è probabile che si sia verificato perché una delle due non ha dato la precedenza all'altra. I conducenti hanno riportato ferite giudicate non di grave entità e sono stati trasportati uno all'ospedale San Raffaele e l'altro alla clinica Città Studi.

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 2:30 in zona Bicocca, all'altezza della fermata della metropolitana Ponale. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso, con la massima urgenza. Al loro arrivo, le due auto coinvolte erano ribaltate lungo la carreggiata di viale Sarca, in prossimità dell'incrocio con via Chiese.

Aiutati dai vigili del fuoco del Comando provinciale di via Messina, sono stati estratti dai rispettivi abitacoli i due conducenti coinvolti. Si tratta di una guardia giurata di 46 ani e di un giovane di 29 anni. I sanitari hanno prestato loro le prime cure, accertandosi che le ferite riportate da entrambi non erano così gravi come si pensava in un primo momento. Così, uno è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano, mentre l'altro in codice verde alla clinica Città Studi.

Insieme ai soccorritori, si sono presentati anche gli agenti della polizia locale del comando di via Beccaria. I vigili hanno eseguito i rilievi e i vari accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Poiché l'incidente si è verificato in prossimità di un incrocio, è probabile che uno dei due automobilisti non abbia dato la precedenza all'altro.