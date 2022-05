Due auto esplodono nella notte a Milano: il rumore sveglia i residenti Due auto parcheggiate in strada verso mezzanotte e mezza di lunedì 23 maggio sono scoppiate e sono state quasi completamente divorate dalle fiamma. Le ragioni dello scoppio sono ancora tutte da chiarire.

A cura di Giorgia Venturini

Foto da Facebook

Una forte esplosione ha svegliato questa notte i residenti di via Villoresi a Milano. Dalle prime informazioni a prendere fuoco sono state due auto parcheggiate in strada verso mezzanotte e mezza di lunedì 23 maggio. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: le forze dell'ordine infatti sono ora al lavoro per cercare di risalire all'esatta dinamica dell'accaduto e a capire cosa abbia provocato il divampare delle fiamme. Certo è che il rogo ha portato a una deflagrazione delle vetture. Tanto che il rumore dello scoppio ha fatto sobbalzare i residenti della zona. Sul posto in poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno subito spento le fiamme e messo in sicurezza le altre auto e case vicine.

Altre auto incendiate a Melzo

Solo lo scorso 21 marzo a Melzo, in provincia di Milano, otto auto sono bruciate in un incendio. Fortunatamente anche in questo caso non ci sarebbero né persone ferite né intossicate dal fumo che si è alzato da sopra le aiuto. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno spento le fiamme dopo poco tempo. Sembrerebbe che queste siano partite da un furgone parcheggiato sempre nel piazzale. La colonna di fumo nero è stata avvistata per diversi chilometri ed ha causato alcuni disagi per i cittadini residenti. E ancora, lo scorso ottobre in via Ripamonti 66 a Milano un incendio ha avvolto dalle fiamme quattro macchine parcheggiate in strada. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine i pompieri non avrebbero trovato tracce di inneschi o liquido infiammabile, smontando quindi una prima ricostruzione che vedeva il rogo appiccato da un piromane.