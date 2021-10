Incendio nella notte a Milano: quattro auto distrutte dalle fiamme, ancora ignote le cause Questa notte quattro auto parcheggiate in via Ripamonti 66 hanno preso fuoco. Secondo le prime ricostruzioni non si tratterebbe dell’azione di un piromane perché non sarebbero state trovate tracce di combustibile o di possibili inneschi. Ancora ignote quindi le cause che hanno fatto scattare il rogo.

A cura di Simona Buscaglia

Le vetture che hanno preso fuoco questa notte in via Ripamonti (Fonte foto: Vigili del fuoco)

Questa notte a Milano, in via Ripamonti 66, nella zona sud del capoluogo lombardo, un incendio ha avvolto dalle fiamme quattro macchine parcheggiate in strada. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine i pompieri non avrebbero trovato tracce di inneschi o liquido infiammabile, smontando quindi una prima ricostruzione che vedeva il rogo appiccato da un piromane. Queste ultime informazioni infatti escludono un'azione di questo tipo, ancora ignote quindi le cause del rogo. Tra le vetture coinvolte anche l’auto di una società di vigilanza.

Incendio a Milano in una palazzina in via Cogne

Il rogo di questa notte avviene poche settimane dopo un altro incendio a Milano. Nella notte del 14 ottobre infatti, in un palazzo di via Cogne, le fiamme sono divampate in un appartamento al primo piano abitato da due anziani e pieno di materiali combustibili, tra cui molti tessuti. I vigili del fuoco hanno ritenuto necessaria l'evacuazione dell’intero stabile e, dopo alcune ore, hanno spento il rogo. Quattro persone sono finite in ospedale, anche se da subito le loro condizioni non sono sembrate gravi. Non era chiara la natura del rogo, anche se dalle prime ricostruzioni sembrava che l'incendio si fosse propagato in pochi istanti proprio a causa della presenza di una grande quantità di materiale combustibile, specialmente in tessuto. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che erano intervenuti sul posto, il calore sprigionato dalle fiamme era stato tale da causare la distruzione delle parti murarie dell'appartamento.