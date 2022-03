Incendio a Melzo, le fiamme divorano otto auto parcheggiate vicine alla stazione Sarebbero almeno otto le auto coinvolte: non ci sono né feriti né persone intossicate. Il rogo sarebbe partito da un furgone parcheggiato nel piazzale.

A cura di Ilaria Quattrone

Paura a Melzo, comune in provincia di Milano, dove nella giornata di oggi – lunedì 21 marzo – è esploso un incendio che ha coinvolto otto veicoli. Fortunatamente non ci sarebbero né persone ferite né intossicate. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto insieme ai vigili del fuoco, stanno adesso cercando di capire cosa possa aver causato il rogo: non si esclude alcuna ipotesi.

Esplosi i vetri di alcuni veicoli

L'incendio è esploso questa mattina nel parcheggio della ferrovia. Sarebbero almeno otto i veicoli coinvolti. Alcuni cittadini hanno ripreso e postato i video dove si sentono chiaramente alcune esplosioni. Queste sono, probabilmente, causate dai vetri delle vetture scoppiati a causa del calore. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno provveduto immediatamente a spegnere le fiamme evitando che queste coinvolgessero altri mezzi. Sembrerebbe che queste siano partite da un furgone parcheggiato sempre nel piazzale. La colonna di fumo nero è stata avvistata per diversi chilometri ed ha causato alcuni disagi per i cittadini residenti.

Un episodio simile in provincia di Caserta

Un episodio simile si è verificato ad Orta di Atella, in provincia di Caserta. Due settimane fa, quattro auto sono state distrutte da un incendio. I vigili del fuoco sono poi intervenuti evitando così che le fiamme potessero coinvolgere altri veicoli presenti in zona. Anche in quell'occasione, i carabinieri hanno cercato di capire cosa possa aver provocato il rogo: non sono state escluse né le cause accidentali né quelle dolose.