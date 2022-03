Incendio nella notte ad Orta di Atella: a fuoco 4 auto, il fumo invade le case Un grosso incendio è divampato nella notte ad Orta di Atella, tra Napoli e Caserta: a fuoco 4 automobili, notevoli disagi per i residenti causati dalla nube di fumo nero.

A cura di Nico Falco

Quattro automobili sono state completamente distrutte dal fuoco nella notte appena trascorsa ad Orta di Atella, comune della provincia di Caserta al confine con quella di Napoli. Sul posto i Vigili del Fuoco, intervenuti con una autobotte. Il fumo nero ha invaso le abitazioni vicine, causando pesanti disagi ai residenti. Sull'accaduto sono in corso indagini delle forze dell'ordine, resta da chiarire il motivo del rogo.

L'emergenza, in piena notte, in via Bugnano, nei pressi del bar Beautiful, in un'area residenziale e davanti a un grosso condominio: alla centrale operativa è arrivata una segnalazione di incendio di autovetture parcheggiate. Sul posto sono intervenuti i pompieri del Comando Provinciale di Caserta con una squadra proveniente dal distaccamento di Marcianise. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato quattro automobili completamente avvolte dalle fiamme, col fuoco che stava per propagarsi ad altri veicoli poco distanti. È stata fatta intervenire in supporto un'autobotte dalla sede centrale del Comando, il rogo è stato domato e le automobili e l'intera area sono state messe in sicurezza.

Intervenuti, per i rilievi del caso, la Polizia di Stato e i Carabinieri. La matrice non è stata ancora chiarita; non si esclude l'incendio accidentale, che potrebbe essere partito da una delle automobili per un guasto elettrico, ma al momento si tiene in considerazione anche la pista dolosa. Notevoli disagi sono stati avvertiti dai residenti: l'incendio delle automobili, con componenti elettrici e parti in plastica andate a fuoco, ha generato una nube nera che si è abbattuta sui condomini vicini e sull'intera zona.