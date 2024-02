Dove vedere Sanremo 2024 a Milano nei locali e nei circoli Dove guardare in compagnia la finale di Sanremo 2024 a Milano? Per commentare brani, artisti e outfit in gara alcuni locali aprono le porte ai gruppi di amici e colleghi di Fantasanremo. Tra maxischermi, karaoke, quiz e giurie popolari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Milano come Sanremo? Più o meno. Per chi non è riuscito ad aggiudicarsi un posto all'interno del Teatro Ariston, resta una consolazione: la possibilità di godersi lo spettacolo della Settimana Santa in compagnia, circondato da amici e colleghi di Fantasanremo davanti a un maxischermo.

A Milano si può fare. Sono tanti i locali, gli ostelli e i club che propongono la visione collettiva del Festival, come dal divano di casa ma con bar aperto per drink e cibo sempre a disposizione. Ecco le serate più divertenti in circolazione.

Arci Bellezza (Bocconi)

L'Arci più famoso di Milano. Al Bellezza, quartiere Bocconi (via Bellezza 16/a), sarà possibile vedere tutti insieme la finale del Festival di Sanremo sabato 10 febbraio. Ma non solo. Durante l’ora dell’aperitivo, per “scaldare” il pubblico in vista dell’inizio della diretta si esibirà l’Orchestra Disco Pianobar, che commenterà live la diretta sanremese. Prevendite disponibili su Dice (in lista d'attesa), ingresso 13,50 euro.

Leggi anche Una ragazza abusata sessualmente e una aggredita fuori a un locale di Milano: si cerca lo stesso uomo

Mare Culturale Urbano (San Siro)

Il piacere di commentare insieme brani, artisti e outfit in gara è impagabile. E così il circolo Mare Culturale Urbano (Cascina Torrette, via Quinto Cenni 11) per il sesto anno di fila ospita i fan della 74esima edizione per Sanremo Culturale Urbano. Quattro giorni di visione collettiva con la conduzione di La Wanda Gastrica e Peperita, tanti ospiti speciali e una severa giuria di qualità diversa ogni sera, insieme alla giuria popolare formata da tutti gli spettatori.

Venerdì 9 febbraio è in programma la celebre serata dedicata alle cover, la preferita dagli ospiti in sala. Infine, il tanto atteso appuntamento di sabato 10 febbraio, in cui verrà proclamato il vincitore o la vincitrice della sesta edizione. Biglietti d’ingresso disponibili su Dice.

Ostello Yellowsquare (Porta Romana)

Cibo a volontà e atmosfera internazionale all'ostello milanese Yellowsquare (via Serviliano Lattuada, 14). Sabato 10 febbraio a commentare la finalissima del festival ci pensano i celebri creator di Milano da Scrocco e la sua community.

La serata inizia alle 19.30 con il karaoke, per poi gustare la pasta in formula all you can eat dalle 20 alle 22.30. Alle 20.40 tutti in silenzio, inizia la visione: durante le pause, Milano da scrocco è pronta a intrattenere i presenti con attività varie, dai quiz ai commenti sugli outfit degli ospiti. Ingresso 8 euro (in lista d'attesa su Dice).